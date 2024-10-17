مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. الظهور الأول لـ إيمي سمير غانم برفقة العائلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة صور لها أثناء تواجدها في تجمع عائلي وكان من أبرز الحضور شقيقتها إيمي سمير غانم ويعد هذا الظهور الأول لها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية.

وبدت الفنانة إيمي سمير غانم بصحة جيدة خلال الصور التي شاركتها «دنيا» عبر ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وشهد التجمع العائي حضور أشقاء والدهما الراحل الفنان سمير غانم، حيث ظهر في الصور عمها حسام غانم وعمتيها سمية وسوسن غانم، إلى جانب عدد من أبناء عمومتهما وعمتهما.

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن مجموعة جديدة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، تظهر فيها برفقة شيقيقتها إيمي سمير غانم خلال تجمع عائلي، ما يعد الظهور العلني الأول لها بعد وعكتها الصحية.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمي سمير غانم

ومؤخرا كشف الفنان حسن الرداد عن آخر التطورات الصحية لـ زوجته إيمي سمير غانم موضحا أنها مازالت مريضة، وأعرب الرداد عن تمنياته بالشفاء العجل قائلا: «بصراحة لسه تعبانة بس إن شاء الله تبقى أحسن».

وفي وقت سابق كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت فيديو ظهرت خلاله وهي تخضع لجلسات استنشاق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».