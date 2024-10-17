مشاهير العرب - فيديو «قادرين على أي تحدي» لـ حمادة هلال في احتفالات نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - أغنية قادرين على أي تحد.. ارتفع البحث على المحرك «جوجل» عن كلمات أغنية «قادرين على أي تحد»، التي قدمها الفنان حمادة هلال، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

وأقيمت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

أغنية قادرين على أي تحد

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه كلمات أغنية قادرين على أي تحد لـ حمادة هلال، ولينك مباشر للحصول عليها، وذلك في التقرير التالي:

كلمات أغنية «قادرين على أي تحد»

وأغنية قادرين على أي تحد من كلمات محمد جميل، وألحان أدهم دهيمة، وإخراج عرفة عبد العال، وجاءت كلماتها على النحو التالي:

في يوم وليلة كنا من مدة مش بعيدة

عايشين في أزمة صعبة والمحنة كمان شديدة

ووقفنا عشان بلدنا غيرنا حاجات كتيرة

بإيدينا قدرنا نبني لولادنا حياة جديدة

وحلفنا مصر نعوض هنعلي وكمان ونطور

بإيدينا نزرع ونخطط ونصنع إنجازات

قادرين على أي تحدي في المحنة كده هنعدي

مع بعض أكيد هتعدي وهنعمل معجزات

طرق بإيدنا شقينا تعليم والصحة بدينا

وبطالة بنقضي عليها خلينا حياتنا كريمة

وبجهد ولادنا بنينا في الصحرا عملنا مدينة

بشراكة خيرها هيعم علينا

رابط الحصول على أغنية قادرين على أي تحد

ويمكن سماع أغنية «قادرين على أي تحد»، التي قدمت في فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، بالضغط على الرابط التالي: .