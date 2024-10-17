مشاهير العرب - المنتج محمد حفظي: فيلم «الفستان الأبيض» رحلة إنسانية مليئة بالتحديات والمشاعر العميقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الفستان الأبيض» البوستر الرسمي للعمل، تزامنا مع قرب عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم «الفستان الأبيض» من بطولة الفنانة ياسمين رئيس، ويشاركها البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد خالد صالح وأسماء جلال، لبني ونس، أروي جوده، أنجي أبو السعود ميمي جمال، سلوى محمد علي، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

ومن جانبه كشف المنتج محمد حفظي عن سبب انجذابه للمشاركة في الفيلم قائلا: «قصة الفستان الأبيض ليست مجرد حكاية عن البحث عن فستان زفاف، بل هي رحلة إنسانية مليئة بالتحديات والمشاعر العميقة، هذا المشروع جذبني بشكل خاص لما يحمله من رسائل إنسانية قوية، وكذلك العمل مع فريق موهوب وتقديم قصة إنسانية ذات مغزى، وأعتقد أن الفيلم سيجد صدًى واسعًا لدى الجمهور».

واعرب المنتج طارق نصر، عن سعادته بالتعاون القائم بين شركتي الإنتاج فيلم كلينك وذا بلانيت ستوديوز «هذا الفيلم يمثل أول تعاون بين فيلم كلينك وذا بلانيت ستوديوز، لقد تحمسنا للغاية للمشاركة في إنتاج هذا العمل نظرًا لتميز القصة و الفريق الاستثنائي خلف هذا العمل، وكذلك دعمنا للأفلام النسائية وتسليط الضوء عن الفئات المهمشة، حيث تدور قصة الفيلم عن فتاة من طبقة فقيرة، نأمل أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في المهرجان وعند عرضه في دور العرض بالسينمات».

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

موعد عرض فيلم «الفستان الأبيض» بمهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر عرض فيلم «الفستان الأبيض» لـ ياسمين رئيس في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، يوم 30 أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان، ويعد هذا العرض أولى العروض للفيلم.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينائي 2024 يوم 24 أكتوبر، ويستمر حتى يوم 1 نوفمبر.