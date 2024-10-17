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مشاهير العرب - محمد أنور في ضيافة الراديو بيضحك بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد أنور في ضيافة الراديو بيضحك بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد أنور في ضيافة الراديو بيضحك بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - يحل الفنان محمد أنور ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس الموافق لـ 17 أكتوبر، وذلك بعد النجاح الأخير الذي حققه في مسلسل ديبو الذي عرض من خلال منصة يانجو بلاى مؤخرا.

وفي هذا السياق، أعلنت الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة محمد أنور في الراديو بيضحك، قائلة: «محمد أنور اللي دايماً بينورنا بعد كل عمل قوي هيكون ضيفي بكرة الخميس الساعة 5 في الراديو بيضحك على الراديو 9090 هيكشف لنا كواليس كوميدية وأحداث حصلت في مسلسل ديبو متقالتش في أي مكان تاني».

آخر أعمال محمد أنور

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل ديبو.

أحداث مسلسل ديبو

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي، حول شاب مستهتر يدعى ديبو يضطر للعمل في أحد الفنادق، عن طريق مكتب توظيف، كي يوفر مالا ليسدد ديونه، لكنه يصدم عندما يعرف أن الفندق خاص بالحيوانات، ليدخل في مواقف لم تكن في الحسبان.

أبطال مسلسل ديبو

مسلسل ديبو، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، رشدي الشامي، محمد عبد العظيم، سارة الشامي، إيمان السيد، أمجد الحجار، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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