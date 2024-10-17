مشاهير العرب - رسالة حب ودعم لمصر وجيشها.. كلمات أغنية «مصر شعب جيش» لـ آمال ماهر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - أغنية مصر شعب جيش.. بعد الاحتفالات التي أقيمت عن بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي كانت مليئة بالعديد من الفاعليات أبرزها الأغاني الوطنية، ارتفع معدل البحث من قبل الشعب المصري عن أغنية مصر شعب جيش.

وقدمت المطربة آمال ماهر أغنيتها الوطنية الجديدة «مصر شعب جيش» أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، وذلك ضمن الفقرات الفنية في الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة، التي أقيمت تحت عنوان «نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب».

وأقيمت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

أغنية «مصر شعب جيش»

وتنشر كلمتك لزوارها ومتابعيها كلمات أغنية «مصر شعب جيش» ورابط الحصول إليها، من خلال التقرير التالي:

كلمات أغنية مصر شعب جيش

وجاءت كلمات أغنية مصر شعب جيش التي قدمتها المطربة آمال ماهر في الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة، كالتالي:

مصر شعب جيش

أحلى 3 كلمات في الدنيا

وكل كلمة 3 حروف

مصر زعامة.. مصر كرامة

مصر تدخلها بكل سلامة

من على بابها اقرأ كتابها

مصر سيادة.. مصر ريادة

مصر ولادها علماء وقادة

وفي أحضانها لمه جيرانها

مصر غرامها في قلبي عبادة

مصر شعب جيش.

رابط الحصول على أغنية مصر شعب جيش

ويمكن سماع أغنية مصر شعب جيش من خلال الدخول علر الرابط .