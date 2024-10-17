مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. المخرجة شيرين عادل تتعاون مع محمد إمام في «الكينج» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - كشفت المخرجة شيرين عادل، عن تعاونها مع الفنان محمد إمام، في مسلسله الجديد «الكينج»، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، ويعد هذا التعاون هو الثاني بعد مسلسل «هوجان».

أحداث مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.

وانضمت الفنانة مي عز الدين مؤخراً إلى بطولة مسلسل الكينج، ويعد ذلك هو التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل دلع بنات، الذي تم عرضه خلال رمضان 2014.

آخر أعمال محمد إمام

وكانت آخر أعمال محمد إمام، هو مسلسل «كوبرا» الذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة إصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.