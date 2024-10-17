مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لـ فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «الفستان الأبيض» بطولة النجمة ياسمين رئيس، استعدادًا لعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي يوم 30 أكتوبر الجاري، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

أحداث فيلم الفستان الأبيض

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.

ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي"، الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف.