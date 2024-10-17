مشاهير العرب - هشام ماجد يضع أحمد حاتم في المركز الثاني بإيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - أزال فيلم إكس مراتي، بطولة النجم هشام ماجد والفنانة أمينة خليل فيلم عاشق من الصدارة بعدما احتلها لأسابيع عديدة في حجم الإيرادات وشباك التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حقق أمس الأربعاء أكثر من 156 ألف جنيها ليتفوق، ويضعه في المركز الثاني.

في هذا السياق، حقق فيلم عاشق من بطولة النجم أحمد حاتم في شباك التذاكر أكثر من 147 ألف جنيه، ليتفوق عليه أكس مراتي بعد صدارة استمرت لفترة طويلة من الوقت.

تفاصيل فيلم عاشق

وتدور أحداث فيلم عاشق، حول أحمد حاتم الذي يقع في غرام فتاة تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد، التي تقرر الاعتراف له ببعض الأسرار عن حياتها وذلك قبل إتمام الزواج، الأمر الذي يهدد علاقتهما، ومن ثم يتفاجأ أن الفتاة التي يحبها كانت في دائرة الإدمان، وترى أمورًا غريبة الأمر الذي يدخلها في دائرة الهلاوس، وتقع جرائم قد تكون لها علاقة بها، ويرفض والدها نصيحة أحدهم بإيداعها في مصحة نفسية، ويقرر الاستعانة بأحد الدجالين الذي يخبره بأن ابنته يقع في غرامها جن عاشق.

تفاصيل فيلم إكس مراتي

أما فيلم إكس مراتي، تدور أحداثه حول، تدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

أبطال فيلم إكس مراتي

ويشارك في بطولة فيلم إكس مراتي، مجموعة من نجوم الفن منهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.