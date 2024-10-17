طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

الكينج يجمع شيرين عادل ونجل الزعيم من جديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكينج يجمع شيرين عادل ونجل الزعيم من جديد - أخبار كلمتك

الكينج يجمع شيرين عادل ونجل الزعيم من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:21 مساءً -  كشفت المخرجة شيرين عادل، عن تعاونها من جديد مع الفنان محمد إمام في مسلسله الجديد "الكينج".

 

في هذا السياق، من المقرر أن يعرض مسلسل "الكينج" خلال الموسم الرمضاني، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

 

مسلسل "الكينج" هو التعاون الثاني بين المخرجة شيرين عادل ومحمد إمام بعد تعاونهما من قبل في مسلسل "هوجان"، الذي عرض في الموسم الرمضاني أيضًا وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق