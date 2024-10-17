الكينج يجمع شيرين عادل ونجل الزعيم من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - كشفت المخرجة شيرين عادل، عن تعاونها من جديد مع الفنان محمد إمام في مسلسله الجديد "الكينج".

في هذا السياق، من المقرر أن يعرض مسلسل "الكينج" خلال الموسم الرمضاني، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

مسلسل "الكينج" هو التعاون الثاني بين المخرجة شيرين عادل ومحمد إمام بعد تعاونهما من قبل في مسلسل "هوجان"، الذي عرض في الموسم الرمضاني أيضًا وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

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