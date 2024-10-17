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منتج "أوراق التاروت" يقاضي مروجي الشائعات ضد الفيلم، وهذا موعد طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - أعلن المنتج السينمائي بلال صبري، عن اتخاذ إجراءات قانونية  ضد المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي تنشر أخبارًا كاذبة ودعاية سلبية لفيلمه "أوراق التاروت" بطولة الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف.

وقال المحامي هاني رياض القللي إنه “سيقيم دعاوى قضائية بناءً على طلب المنتج بلال صبري، ضد  المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا التي تقوم بنشر أخبار كاذبة ودعاية سلبية لفيلم  أوراق التاروت”.


وأكد أن هناك بعض القنوات تشيع كذبا أن الفيلم يحتوي على مشاهد إباحية،  بهدف استفزاز الرأي العام والجمهور المصري بما لديه من قيم ومبادئ، مما يضر بمنتج الفيلم وصناع المحتوى السينمائي.

 

وشددت الشركة المنتجة للفيلم على التزامها بعرض الفيلم في موعده المحدد، نافيةً وجود أي اعتراضات من الرقابة على المصنفات الفنية بشأن محتوى الفيلم أو مشاهده، وسيُعرض في جميع دور السينما ليلة رأس السنة فى 31 ديسمبر 2024.

 

وأكدت أن الأنباء المتداولة حول مشاهد خادشة أو خيانة زوجية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها محاولات لتشويه سمعة العمل.

كما أعلنت الشركة عن تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، لتوضيح كافة التفاصيل والرد على الشائعات.

يضم "أوراق التاروت" كوكبة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور «طفل "الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

الفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، حيث تجسد رانيا يوسف شخصية "ماري" التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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