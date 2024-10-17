مشاهير العرب - بعد نجاحه بالسينمات.. شاهد تعلن عرض فيلم «ولاد رزق 3 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:32 مساءً - كشفت منصة شاهد، عن موعد عرض فيلم «ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، مع استمرار عرضه بدور السينما المصرية منذ عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر بدء عرض فيلم ولاد رزق 3، عبر منصة شاهد في 7 نوفمبر القادم، وذلك بعدما حقق إيرادات قياسية تخطت 250 مليون جنيه مصري في السينمات المصرية.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يضم فيلم ولاد رزق 3، في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى.