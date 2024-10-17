مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أبرز محطات الفنان الراحل منير مراد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:32 مساءً - منير مراد .. يشهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2024، ذكرى رحيل الفنان منير مراد، حيث يعد واحدًا من أشهر مجددي الموسيقى في عصره، متميزا بالرشاقة وخفة الظل.

نشاه الفنان منير مراد

ولد الفنان منير مراد، عام 1922 لعائلة فنيه عريقة، من اصل يهودي، فوالده زكي موردخاي كان يعمل ملحنا و شقيقته هي الفنانة الكبيرة ليلى مراد تربى في بيت فنى فهو ابن الملحن المعروف زكى مراد، درس منذ صغرة في مدارس مصرية وفرنسية، التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن، كما عمل في العديد من الأفلام كمساعد مخرج، وبعدها بدأ في تلحين العديد من الأغاني في الأفلام، ومن أشهرها حاجة غريبة، دبلة الخطوبة، أول مرة تحب، ضحك ولعب وجد وحب»، و لكنه قرر بعدها أن يضع تركيزه في التلحين الذي تميز فيه بشده.

بداية الفنان منير مراد

منير مراد هو صاحب المونولوج الشهير الذي كان يقلد فيه عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد المطلب وغيرهم، وكان بعنوان «محدش شاف».

وتميزت ألحانه بالطابع المرح الاستعراضي الراقص، كانت أول أغنية «واحد اثنين أنا وياك ياحبيب العين» في فيلم ليلة الحنة ليصبح بعدها من أشهر ملحني الأغنيات والاستعراضات في تلك الفترة.

ومما لحنه لشادية: إن راح منك يا عين، وتعالى أقولك، وحاجة غريبة، ودوّر عليه تلقاه، وسوق على مهلك، وشبك حبيبي، مقدرش أحب أتنين، ويا دبلة الخطوبة، ولعبد الحليم: وحياة قلبي وأفراحه، وحاجة غريبة، وضحك ولعب وجد وحب، وبكرة وبعده، وبأمر الحب، وبحلم بيك، وأول مرة تحب يا قلبي، والأغنية صباح الرمضانية التي جمعت فؤاد المهندس وصباح «الراجل ده ح يجنني»، و«يعنى وبعدين» لنجاح سلام و «آه من الصبر» لشريفة فاضل و«غلاب الهوى» لمها صبري و «من يوميها» لوردة و «ابعد عن الحب» لعادل مأمون و«شفت الحب» لمحرم فؤاد و«كعب الغزال» لمحمد رشدي.

زواج الفنان منير مراد

أشهرت ليلى مراد إسلامها لتتزوج أنور وجدى، وشقيقتها سميحة لتتزوج علي رضا، أشهر منير مراد إسلامه عام 1958 وتزوج من الفنانة سهير البابلي بعد قصة حب طويلة ودام الزواج بينهما تسع سنوات انتهت بالانفصال بسبب الغيرة، ثم تزوج من مرفت شريف وهى شقيقة الفنان تامر حسنى من الأب حسنى شريف التي ظلت معه حتى الرحيل

وفاة الفنان منير مراد

توفي منير مراد في 17 أكتوبر عام 1981 عن عمر يناهز الـ 60 عاماً أثر أزمة قلبية مفاجئة بعد سنوات من العزلة و الاكتئاب و لم يشهد جنازته سوى اثنين فقط هما أبناء شقيقته ليلى مراد زكي و اشرف.