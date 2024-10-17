عائلة ليام باين غاضبة بسبب معرفتها خبر وفاته من وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - وفاة ليام باين، عبرت عائلة المغني البريطاني، ليام باين، عن غضبها، بعد اكتشاف خبر وفاته عبر وسائل الإعلام.

واستنكرت عائلته ليام باين، عدم إبلاغهم قبل الإعلام، مؤكدين أنهم يشعرون بالخوف من مشاهدة نجل ليام الوحيد، “بير” ذو الـ 7 أعوام" الخبر عبر الإنترنت، قبل إخباره بما حدث لوالده.

فيما دخلت حبيبة ليام باين السابقة "شيرل"، ووالدة ابنهما الوحيد "بيير"، في حالة انهيار وصدمة بعد قراءتها لخبر وفاته.

ذكرت عدد من التقارير الصحفية تفاصيل جديدة، تتعلق بوفاة المغني البريطاني ليام باين، أبرزها أن التحقيقات الأولية للشرطة الأرجنتينية، تشير إلى وفاة المغني بعد سقوطه من الطابق الثالث، مع وجود ترجيحات مبدئية حول انتحاره، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمن، الذي صدر بعد وفاته بساعات قليلة.

بلاغ للشرطة من أمن الفندق بسبب ليام باين

وكشفت التقارير الصحفية، عن مفاجأة كبيرة، وهي أن عامل بالفندق سمع ضجيجا عاليا جدًا، قادما من غرفة المغني ليام باين، وهو ما جعله يلجأ لأمن الفندق، الذي بدوره أبلغ الشرطة، التي وصلت بالتزامن مع سقوط ليام، من شرفة غرفته من الدور الثالث، ليصاب بإصابات بليغة، لم يكن من الممكن إنقاذه منها أو إسعافه.

صور غرفة ليام، كلمتك

وأوضحت التقارير، أن البلاغ الأول للشرطة من الفندق، أفاد أن ليام كان مخمورًا، أو تحت تأثير المخدرات، والجدير أن لديه سجل سابق حول تعاطي المخدرات.

يذكر أن ليام باين، تواجد في الأرجنتين، منذ أسبوعين لحضور حفلة "نيل حوران"، أحد أصدقائه الآخرين من فرقة وان دايركشن الشهيرة.

صور غرفة ليام، كلمتك



وفاة عضو فرقة One Direction السابق

وتوفي منذ ساعات المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز الـ31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

وأكد الشهود أن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً أمس الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.