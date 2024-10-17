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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل قصة مسلسل «أشغال شقة 2 وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل قصة مسلسل «أشغال شقة 2 وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل قصة مسلسل «أشغال شقة 2 وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:43 مساءً - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ينتظر الجمهور، الجزء الثاني المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل أشغال شقة 2

ومن المفترض أن يستكمل الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة 2، أحداث الجزء الأول، والتي دارت لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، وتنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

مسلسل أشغال شقة

أبطال مسلسل أشغال شقة 2

ويضم مسلسل أشغال شقة، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد على، مصطفي غريب، بجانب عدد آخر من النجوم الجدد، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

موعد بدء تصوير مسلسل أشغال شقة 2

واستقر صناع مسلسل أشغال شقة 2، على موعد مبدئي للتصوير في شهر ديسمبر القادم، تمهيدا لعرضه ضمن ماراثون رمضان 2025، ويتكون العمل من 15 حلقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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