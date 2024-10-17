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تسريب مكالمة الفندق الأرجنتيني للنجدة قبل سقوط ليام باين من الشرفة (فيديو) - أخبار كلمتك

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تسريب مكالمة الفندق الأرجنتيني للنجدة قبل سقوط ليام باين من الشرفة (فيديو) - أخبار كلمتك

تسريب مكالمة الفندق الأرجنتيني للنجدة قبل سقوط ليام باين من الشرفة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - وفاة ليام باين، نشرت جريدة، ذا صن، مكالمة  فندق CasaSur Palermo، للنجدة، قبل دقائق معدودة من سقوط المغني ليام باين من شرفة غرفته في الطابق الثالث.

واستدعي  فندق CasaSur Palermo، قوات الشرطة، بسبب الإزعاج والتخريب، والتصرفات الغريبة للمغني ليام، قبل وفاته.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية،  تفاصيل جديد، تتعلق بوفاة المغني البريطاني ليام باين، أبرزها أن التحقيقات الأولية للشرطة الأرجنتينية، تشير إلى وفاة المغني بعد سقوطه من الطابق الثالث، مع وجود ترجيحات مبدئية حول انتحاره، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمن، الذي صدر بعد وفاته بساعات قليلة.

بلاغ للشرطة من أمن الفندق بسبب ليام باين

وكشفت التقارير الصحفية، عن مفاجأة كبيرة، وهي أن عامل بالفندق سمع ضجيج عالي جدًا، قادم من غرفة المغني ليام باين، وهو ما جعله يلجأ لأمن الفندق، الذي بدوره أبلغ الشرطة، التي وصلت بالتزامن مع سقوط ليام، من شرفة غرفته من الدور الثالث، ليصاب بإصابات بليغة، لم يكن من الممكن إنقاذه منها أو إسعافه.

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صور غرفة ليام

وأوضحت التقارير، أن البلاغ الأول للشرطة من الفندق، أفاد بأن ليام كان مخمورًا، أو تحت تأثير المخدرات، ولديه سجل سابق حول تعاطي المخدرات.

يذكر أن ليام باين، تواجد في الأرجنتين، منذ أسبوعين لحضور حفلة "نيل حوران"، أحد أصدقائه الآخرين من فرقة وان دايركشن الشهيرة.

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صور غرفة ليام


وفاة عضو فرقة One Direction السابق

وتوفي منذ ساعات المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

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وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق،  وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

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وأكد الشهود، إن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً أمس الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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