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كارثة طبيعية، محمد سلام يعمل في شركة اتصالات - أخبار كلمتك

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كارثة طبيعية، محمد سلام يعمل في شركة اتصالات - أخبار كلمتك

كارثة طبيعية، محمد سلام يعمل في شركة اتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - يجسد الفنان محمد سلام شخصية موظف بشركة اتصالات ضمن أحداث مسلسله الجديد كارثة طبيعية، الذي بدأ في تصوير مشاهده منذ أيام قليلة.

مسلسل كارثة طبيعية من إنتاج watch it، ويعتبر هذا العمل أول بطولة مطلقة للفنان محمد سلام، وهو من إخراج حسام حامد.

 

وانتشرت شائعات حول اعتزال النجم الكوميدي محمد سلام، الفن وتوجهه للنشاط التجاري، خاصةً بعد أخبار استبعاده من الأعمال الفنية الجديدة على خلفية أزمته مع موسم الرياض، بعد اعتذاره عن الاشتراك فيه بسبب الحرب على غزة.

 

تعليق محمد سلام

وفى هذا الشأن، قال الفنان محمد سلام فى تصريح خاص لـ “كلمتك”، إنه ليست لديه أية معلومات عن مطعم البيتزا أو أية أنشطة تجارية أخري، وأن الفن مصدر رزقه الوحيد دائمًا.

وتابع: أنه لم يتفوه أبدًا باعتزال الفن والتوجه للنشاط التجاري، ويأمل فى تقديم المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

 

وكان  المخرج القدير محمد فاضل، طالب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة قلة أعمال الفنان محمد سلام خلال الفترة الأخيرة على عكس السنوات الماضية التي سبقت أزمة محمد سلام ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

أزمة محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام  اعتذر عن عدم المشاركة بموسم الرياض الترفيهي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتم قصفه يوميا بشكل متواصل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وخلف آلاف الشهداء والمصابين.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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