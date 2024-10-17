انضمام الإعلامي عماد الدين أديب لقناة سكاي نيوز عربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - انضم الإعلامي عماد الدين أديب إلى شبكة "سكاي نيوز عربية".

ومن المقرر أن يقدم عماد الدين أديب برنامجا حواريا أسبوعيا يحمل اسمه ويحاور من خلاله مجموعة مميزة من كبار الشخصيات والسياسيين وصناع القرار، للتعليق على أهم الأحداث والمجريات السياسية في المنطقة والتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم حولها. وسيقوم أديب من خلال برنامجه الجديد بتحليل آخر الأخبار والمستجدات بأسلوبه المميز.

وعلق عماد الدين أجيب على خبر انتقاله لقنوات "سكاي نيوز"، قائلا: سيركز البرنامج الجديد على تبسيط فهم الأحداث وتأثيراتها على المديين القصير والطويل لمواكبة آخر الأخبار والمستجدات السياسية ودراسة تداعياتها المباشرة واستشراف عواقبها في المستقبل.

ويأتي تعيين عماد الدين أديب تماشيًا مع رؤية سكاي نيوز عربية الشمولية لتقديم المعلومات الوافية حول الأحداث الجارية والمشهد الجيوسياسي وتعزيز الثقافة والوعي لدى المشاهد العربي، وتزويده بالأدوات اللازمة لتكوين وجهات نظره الخاصة وتمكينه من اتخاذ القرارات الملائمة.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.