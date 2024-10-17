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مشاهير العرب - بعد انطلاق الموسم الجديد.. موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انطلاق الموسم الجديد.. موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق الموسم الجديد.. موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت.. انطلقت أمس الأربعاء أولى حلقات برنامج المواهب أرابز جوت تالنت، في موسمه السابع بعد توقف دام لـ 4 سنوات، وتساءل الكثير من عشاق البرنامج عن موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت.

وفي هذا الصدد، يوفر كلمتك، لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت Arabs Got Talent، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت

ومن المقرر عرض حلقات برنامج Arabs Got Talent كل يوم أربعاء في تمام الساعة الـ 10 مساءً على قناة MBC مصر.

برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع
برنامج Arabs Got Talent الموسم السابع

القنوات الناقلة لبرنامج أرابز جوت تالنت

يعرض برنامج أرابز جوت تالنت على شاشة قنوات إم بي سي السعودية.

كما يعرض برنامج أرابز جوت تالنت على شاشة قنوات إم بي سي مصر.

برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent

لجنة تحكيم Arabs got talent

وتتكون اللجنة من الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب Arabs got talent كل من المطربة اللبنانية نجوى كرم والنجم باسم يوسف، ومشاركة النجم الكوميدي ناصر القصبي حيث كانت آخر مشاركة له في عام 2019 بينما يغيب الإعلامي الكبير علي جابر عن هذا الموسم وتقدمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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