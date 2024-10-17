مشاهير العرب - بعد انطلاق الموسم الجديد.. موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت Arabs Got Talent - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت.. انطلقت أمس الأربعاء أولى حلقات برنامج المواهب أرابز جوت تالنت، في موسمه السابع بعد توقف دام لـ 4 سنوات، وتساءل الكثير من عشاق البرنامج عن موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت.

وفي هذا الصدد، يوفر كلمتك، لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت Arabs Got Talent، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد عرض برنامج أرابز جوت تالنت

ومن المقرر عرض حلقات برنامج Arabs Got Talent كل يوم أربعاء في تمام الساعة الـ 10 مساءً على قناة MBC مصر.

القنوات الناقلة لبرنامج أرابز جوت تالنت

يعرض برنامج أرابز جوت تالنت على شاشة قنوات إم بي سي السعودية.

كما يعرض برنامج أرابز جوت تالنت على شاشة قنوات إم بي سي مصر.

لجنة تحكيم Arabs got talent

وتتكون اللجنة من الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب Arabs got talent كل من المطربة اللبنانية نجوى كرم والنجم باسم يوسف، ومشاركة النجم الكوميدي ناصر القصبي حيث كانت آخر مشاركة له في عام 2019 بينما يغيب الإعلامي الكبير علي جابر عن هذا الموسم وتقدمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.