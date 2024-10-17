مشاهير العرب - مصطفى هريدي يعلن وفاة والده.. وهذا موعد صلاة الجنازة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - أعلن الفنان مصطفى هريدي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن وفاة والده السيد عبد اللطيف هريدي، داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وفاة والد مصطفى هريدي

وكتب مصطفى هريدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

كما كشف مصطفى هريدي، عن موعد صلاة الجنازة قائلا: «وصلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، وإنّا لله وإنا إليه راجعون».

حبس مصطفى هريدي

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، خلال الشهر الماضي، بالحبس لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه على الفنان مصطفى هريدي، وذلك بسبب اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، و غرمته مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا مدنيا.

حادث الفنان مصطفى هريدي، وقع قبل أشهر قليلة في محافظة الجيزة، وكانت السرعة الجنونية سبب رئيسي فيه حيث لم يستطيع الفنان السيطرة على سيارته ليصطدم بسيارة بها 4 شباب عقب خروجهم من السينما، وقبل أحد المطبات الصناعية بمدينة الشيخ زايد.

آخر اعمال مصطفى هريدي

وكانت أخر أعمال مصطفى هريدي، هو مسلسل «طير بينا يا قلبي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تنشئ عائلة ثرية مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.