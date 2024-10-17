مشاهير العرب - ملخص مسلسل برغم القانون 25.. وموعد الحلقة 26 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - مسلسل برغم القانون حلقة 25.. منذ عرض حلقاته الأولي استحوذ مسلسل برغم القانون على إعجاب الجماهير والمتابعين، فينتظر الكثير من المتابعين موعد عرض مسلسل برغم القانون حلقة 25، بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون.

موعد عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل برغم القانون

من المقرر عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل برغم القانون، اليوم عبر شاشة قنوات ON وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء، والجدير بالذكر أن مسلسل برغم القانون يعرض طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 25، عبر شاشة قناة ON drama وذلك في تمام الساعة 10 مساء ويتم إعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 5 صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة 4 عصرا.

موعد إعادة مسلسل برغم القانون

ويتم إعادة الحلقة الـ 25 من مسلسل برغم القانون عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 1.15 صباحا في نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الساعة 11.30 مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون

يعرض مسلسل برغم القانون على قناتي ON، و ON دراما.

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، عدد كبير من النجوم، بجانب إيمان العاصي، أبرزهم هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان، وتستعد الفنانة إيمان العاصي، لبدء تصوير فيلم «في عز الضهر»، خلال الأيام المقبلة، والذي تشارك فيه مع مينا مسعود.