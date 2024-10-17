طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ملخص مسلسل برغم القانون 25.. وموعد الحلقة 26 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ملخص مسلسل برغم القانون 25.. وموعد الحلقة 26 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملخص مسلسل برغم القانون 25.. وموعد الحلقة 26 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - مسلسل برغم القانون حلقة 25.. منذ عرض حلقاته الأولي استحوذ مسلسل برغم القانون على إعجاب الجماهير والمتابعين، فينتظر الكثير من المتابعين موعد عرض مسلسل برغم القانون حلقة 25، بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون.

موعد عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل برغم القانون

من المقرر عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل برغم القانون، اليوم عبر شاشة قنوات ON وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء، والجدير بالذكر أن مسلسل برغم القانون يعرض طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 25، عبر شاشة قناة ON drama وذلك في تمام الساعة 10 مساء ويتم إعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 5 صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة 4 عصرا.

مسلسل برغم القانون

موعد إعادة مسلسل برغم القانون

ويتم إعادة الحلقة الـ 25 من مسلسل برغم القانون عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 1.15 صباحا في نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الساعة 11.30 مساء.

مسلسل برغم القانون

القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون

يعرض مسلسل برغم القانون على قناتي ON، و ON دراما.

مسلسل برغم القانون

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، عدد كبير من النجوم، بجانب إيمان العاصي، أبرزهم هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان، وتستعد الفنانة إيمان العاصي، لبدء تصوير فيلم «في عز الضهر»، خلال الأيام المقبلة، والذي تشارك فيه مع مينا مسعود.

اقرأ أيضاً
إيمان العاصي تنتهي من مسلسل «برغم القانون» في هذا الموعد

مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي.. موعد العرض والقنوات الناقلة

أكرم هيتحبس؟.. موعد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 19

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق