مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ «حكيم الباشا» وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - يستعد الفنان مصطفى شعبان، للمشاركة في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل «حكيم الباشا»، وخلال السطور التالية نستعرض أهم المعلومات الخاصة بمسلسل حكيم الباشا، وتفاصيله وأبطاله وعدد حلقاته.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

يشارك في بطولة مسلسل حكيم الباشا، بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم، ومازالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد من الفنانين.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان، هو مسلسل «المعلم» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات، فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.