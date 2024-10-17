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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ «حكيم الباشا» وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ «حكيم الباشا» وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ «حكيم الباشا» وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - يستعد الفنان مصطفى شعبان، للمشاركة في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل «حكيم الباشا»، وخلال السطور التالية نستعرض أهم المعلومات الخاصة بمسلسل حكيم الباشا، وتفاصيله وأبطاله وعدد حلقاته.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

يشارك في بطولة مسلسل حكيم الباشا، بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم، ومازالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد من الفنانين.

مصطفى شعبان

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكانت آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان، هو مسلسل «المعلم» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات، فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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