مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لانتحار المغني البريطاني ليام باين في الأرجنتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - توفي خلال الساعات الماضية، المغني البريطاني الشاب ليام باين، عضو فرقة One Direction السابق، وذلك بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

سبب وفاة المغني ليام باين

ووفقًا للإعلام الأرجنتيني، أن وفاة ليام باين، كانت انتحارًا، بعد معرفة المغني البريطاني، بخيانة صديقته له، حيث ألقي بنفسه من الطابق الثالث، فيما ذكرت عدد من التقارير، أن ليام طلب من خطيبته الإجهاض قبل أسبوع من وفاته.

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

ووقفا لشهود العيان، أن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام باين، كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

من هو المغني البريطاني ليان باين

ليان باين، مغني وكاتب أغاني بريطاني، وعضو في فرقة One Direction، ظهر لأول مرة كمغني عندما قام باختبار في المسلسل التلفزيوني البريطاني ذا إكس فاكتور في عام 2008. بعد استبعاده كمؤدي فردي، قام باختبار مرة أخري في عام 2010 وتم وضعه في مجموعة مع أربعة متسابقين آخرين لتشكيل فرقة «One Direction». أصدرت المجموعة منذ ذلك الحين خمسة ألبومات، وشرعت في أربع جولات حول العالم، وفازت بالعديد من الجوائز. عمل باين مع منتجين آخرين لإنشاء ريمكسات لأغاني مجموعته وشيريل.