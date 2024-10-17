طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لانتحار المغني البريطاني ليام باين في الأرجنتين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لانتحار المغني البريطاني ليام باين في الأرجنتين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لانتحار المغني البريطاني ليام باين في الأرجنتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - توفي خلال الساعات الماضية، المغني البريطاني الشاب ليام باين، عضو فرقة One Direction السابق، وذلك بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

سبب وفاة المغني ليام باين

ووفقًا للإعلام الأرجنتيني، أن وفاة ليام باين، كانت انتحارًا، بعد معرفة المغني البريطاني، بخيانة صديقته له، حيث ألقي بنفسه من الطابق الثالث، فيما ذكرت عدد من التقارير، أن ليام طلب من خطيبته الإجهاض قبل أسبوع من وفاته.

المغني ليان باين

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

المغني البريطاني ليان باين

ووقفا لشهود العيان، أن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام باين، كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

من هو المغني البريطاني ليان باين

ليان باين، مغني وكاتب أغاني بريطاني، وعضو في فرقة One Direction، ظهر لأول مرة كمغني عندما قام باختبار في المسلسل التلفزيوني البريطاني ذا إكس فاكتور في عام 2008. بعد استبعاده كمؤدي فردي، قام باختبار مرة أخري في عام 2010 وتم وضعه في مجموعة مع أربعة متسابقين آخرين لتشكيل فرقة «One Direction». أصدرت المجموعة منذ ذلك الحين خمسة ألبومات، وشرعت في أربع جولات حول العالم، وفازت بالعديد من الجوائز. عمل باين مع منتجين آخرين لإنشاء ريمكسات لأغاني مجموعته وشيريل.

اقرأ أيضاً
«تغلبت على المرض وغنت أنشودة الحب».. سيلين ديون تتصدر التريند بعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

تمثال شاكيرا البرونزي.. عالم تاني تتجول فيه

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق