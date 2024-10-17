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مشاهير العرب - بعد تعرضها لموقف محرج.. من هي نيكول كيدمان؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تعرضها لموقف محرج.. من هي نيكول كيدمان؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تعرضها لموقف محرج.. من هي نيكول كيدمان؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - تصدرت النجمة العالمية نيكول كيدمان، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما عرضت الفنانة سلمى حايك لموقف محرج على هامش تواجدهم في عرض أزياء بالنسياغا ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وبدأت نيكول كيدمان، تتصدر محركات البحث، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر من خلاله سلمى حايك تحاول التقاط الصور الفوتغرافية معاها، لتدفعها الأخيرة بعيد عنها، الأمر الذي شكل حالة من الغضب لدى الجمهور المحبين لسلمى حايك.

سلمى حايك ونيكول كيدمان

وفي هذا السياق، ترصد كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن النجمة العالمية نيكول كيدمان.

أبرز المعلومات عن الفنانة العالمية نيكول كيدمان

- نيكول ماري كيدمان، ممثلة ومنتجة أمريكية، ولدت في 20 يونيو 1967.

- فازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأوسكار، وجائزتي إيمي برايم تايم، وخمس جوائز غولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، كانت مُدرجة في قائمة أفضل الممثلات في العالم.

- بدأت كيدمان مسيرتها التمثيلية في أستراليا عام 1983، مع الأفلام بوش كريسماس، وبي إم إكس بانديتس.

- تعود عائلتها أصول اسكتلندية وآيرلندية على التوالي، وكلاهما كانا مولودين في أستراليا

- درست في مدرسة بنات شمال سدني العليا، لكنها خرجت منها حينما أصاب أمّها مرض سرطان الثدي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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