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صالون نفرتيتي يستضيف ندوة "آثار مصر وقوتها الناعمة" السبت المقبل - أخبار كلمتك

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صالون نفرتيتي يستضيف ندوة "آثار مصر وقوتها الناعمة" السبت المقبل - أخبار كلمتك

صالون نفرتيتي يستضيف ندوة "آثار مصر وقوتها الناعمة" السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “نفرتيتي” الثقافي, حيث يستضيف الصالون الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد في ندوة بعنوان "آثار مصر وقوتها الناعمة" في السابعة مساء السبت الموافق 19 أكتوبر. 

ويناقش اللقاء عبر حوار مفتوح مع جموع الحاضرين  القضايا المتعلقة بكنوز مصر الأثرية، المكتشفة منها والتي لا تزال تحت سطح الأرض، كما يلقي الضوء على دورها التاريخيّ في بناء قوة الدولة عبر مختلف العصور.

صالون نفرتيتي

بدأ صالون نفرتيتي الثقافي أولى ندواته في  ٧ مايو ٢٠٢٣ ويقوم بالإشراف على إعداده كلًا من الإذاعية "وفاء عبد الحميد" والصحفيات "كاميليا عتريس"، "مشيرة موسى"، "نيفين العارف" وأماني عبد الحميد. 

ويُعد أول صالون يهتم بقضايا الحضارة المصرية وتراثها الإنساني ويناقشها في فعاليات شهرية حوارية مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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