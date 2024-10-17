صالون نفرتيتي يستضيف ندوة "آثار مصر وقوتها الناعمة" السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “نفرتيتي” الثقافي, حيث يستضيف الصالون الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد في ندوة بعنوان "آثار مصر وقوتها الناعمة" في السابعة مساء السبت الموافق 19 أكتوبر.

ويناقش اللقاء عبر حوار مفتوح مع جموع الحاضرين القضايا المتعلقة بكنوز مصر الأثرية، المكتشفة منها والتي لا تزال تحت سطح الأرض، كما يلقي الضوء على دورها التاريخيّ في بناء قوة الدولة عبر مختلف العصور.

صالون نفرتيتي

بدأ صالون نفرتيتي الثقافي أولى ندواته في ٧ مايو ٢٠٢٣ ويقوم بالإشراف على إعداده كلًا من الإذاعية "وفاء عبد الحميد" والصحفيات "كاميليا عتريس"، "مشيرة موسى"، "نيفين العارف" وأماني عبد الحميد.

ويُعد أول صالون يهتم بقضايا الحضارة المصرية وتراثها الإنساني ويناقشها في فعاليات شهرية حوارية مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكري.

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