مي سليم: أنا مطلقة ومن طبقة متوسطة في روج أسود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - قالت الفنانة مي سليم إنها تلعب شخصية سيدة مطلقة ضمن أحداث مسلسل روج اسود، ولكنها ليست سيدة شعبية كما ردد البعض.

وأكدت في تصريحات لـ كلمتك، أنها تقدم في المسلسل شخصية سيدة من طبقة متوسطة، وخلال أحداث العمل تتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأس على عقب.

وتواصل الفنانة مى سليم تصوير أحداث دورها في مسلسل “روج أسود”، وتلعب خلاله شخصية فتاة من أسرة بسيطة تسكن في حي شعبي، ولها خلافات كثيرة مع زوجها جعلتها تنفصل عنه، ولم تحصل على أى شيء منه، فتضطر إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة كى تحصل على حقوقها.

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداثه، ومن ضمن هذه المشاهد التي تم تصويرها مشاهد وزارة الزراعة، والتي جمعت كل من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

تفاصيل مسلسل روج أسود

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية، ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

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