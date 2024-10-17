وفاة والد الفنان مصطفى هريدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - أعلن الفنان مصطفى هريدي، عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

وفاة والد مصطفى هريدي

وكتب الفنان مصطفى هريدي: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وصلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، وإنّا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعت شقيقة الفنان مصطفى هريدي والدها، قائلة: «إنا لله وإنا اليه راجعون، بابا في ذمة الله».

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.