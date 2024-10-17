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أكاديمية الفنون تصدر عددين جديدين من مجلة الفن المعاصر - أخبار كلمتك

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أكاديمية الفنون تصدر عددين جديدين من مجلة الفن المعاصر - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تصدر عددين جديدين من مجلة الفن المعاصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً -  أصدرت أكاديمية الفنون برئاسة  الدكتور غادة جبارة، عددين جديدين فى مجلد واحد من مجلة " الفن المعاصر " وهى مجلة فصلية علمية محكمة.

وقال الدكتور مدحت الكاشف مدير تحرير المجلة: العنوان الذى تحمله المجلة هذا العدد "غواص فى بحر النغم " هو اسم البرنامج الاذاعى الشهير للموسيقار عمار الشريعي وهو المدرسة التى تعلمنا فيها كيفية تذوق الموسيقى والاستمتاع بها، فالموسيقار عمار الشريعى علامة مميزة وهامة فى تاريخ الموسيقى وقد قدم لما تراثا إبداعيا رائعا من خلال هذا البرنامج.

 وأضاف: “فى هذا العدد سوف نطرح مجموعة من الدراسات والأبحاث التى تعيد لنا الكيفية التى يمكن بها تعلم الموسيقى وتذوقها على أسس علمية”.

 

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 قالت الدكتورة غادة جبارة إن “الفن المعاصر هى حلقة مهمة فى رحلتنا الكبرى التى تقوم بها الأكاديمية نحو الجودة، وقريبا سوف يتم نشر المجلة إلكترونيا وبلغات متعددة  مما سوف يتيح لها الانتشار بشكل أوسع خارج حدود الوطن سعيا إلى تصنيف المجلة للنشر الدولى”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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