أبطال أكتوبر يتذكرون أيام النصر بعد 51 عامًا من الحرب في صالون جمال الدين الثقافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، لقائه الـ 70 مع طلاب اتحاد الجامعات الأوروبية في مصر للاحتفاء بذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد اليوبيل الذهبي.

و‏استضاف الصالون بعض صناع وأبطال النصر العظيم منهم اللواء الوزير محسن النعماني وزير التنمية المحلية ووكيل المخابرات العامة الأسبق، و‏الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق، اللواء الوزير ابوبكر الجندى وزير التنمية المحلية الأسبق والفريق أسامة المندوة وكيل أول المخابرات العامة وقنصل مصر الأسبق في إسرائيل، واللواء طيار الدكتور حسن محمد حسن أحد أبطال الحرب المجيدة.

وأدار الحوار الوزير اللواء محسن النعماني، وتحدث عن التجهيز للحرب وعن مشاركته فيها كرئيس عمليات الكتيبة 266 مشاة ميكانيكا، كما تحدث عن جهود الاستعداد للحرب بالتدريب والتأهيل وعن روح اكتوبر التى صنعت النصر بأقل الإمكانيات.

في البداية تحدث اللواء أبوبكر الجندى عن دوره فى حرب أكتوبر وكيفية إعداد الدولة للحرب وكذلك التخطيط والخداع الاستراتيجي، وكيف نهضت مصر في ست سنوات فقط بعد النكسة؟

أما الوزير أحمد جمال الدين تناول مشاركته في الحرب منذ اليوم الأول في الكتيبة 7 مشاة، كما تحدث عن مرحلة ما قبل الحرب حيث كان الشعب يطالب بالثأر من نكسة 67.

"جمال" عرض ذكرياته عن الجنود الذين استشهدوا من سريته التى عبرت في اليوم الأول للحرب ومازال يذكرهم بالاسم رغم مرور 51 عاما عليها، ومنهم جنود الاحتياط الذين حضروا نكسة ٦٧، ويرفضون التراجع ولو لخطوات وراء ساتر ترابي.

أما اللواء دكتور طيار حسن محمد حسن تحدث عن اشتراكه في الضربة الجوية والتي فتحت باب النصر وأربكت العدو، كما تحدث عن الإرادة المصرية التي تغلبت على الموانع بالغة التعقيد وأعادت ميزان القوة لصالح مصر.مؤكدا أن ضعف الإمكانيات موقعا للتقدم بل حافزا للنصر .

وعرض الفريق أسامة المندوة تجربته المميزة في البقاء في وسط سيناء خلف خطوط العدو والتي استمرت لمدة ستة شهور، وفر خلالها أهم المعلومات الاستطلاعية للقيادة.

وأكد المندوة أن أكتوبر أشرف معركة خاضتها مصر واشار انه الضابط الوحيد الذي انتصر على إسرائيل في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ثم استكمل معركته الدبلوماسية كقنصل عام لمصر في تل أبيب حيث استمرت معركته السياسية مع إسرائيل حتى استعادة آخر حبة رمال من سيناء الغالية.

وكان الصالون قد بدأ بكلمة للدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء اتحاد الجامعات الأوروبية رحب خلالها بأبطال النصر العظيم في حرم الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حرب أكتوبر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم ليتحقق ذلك النصر العظيم.وكذلك الطلاب ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة.

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