شهر على الانتهاء من تصوير جودر 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل جودر2 تصوير أحداثه بين ديكورات العمل الرئيسية، ويتبقى ما يقرب من شهر على الانتهاء من تصوير العمل، وسوف يحمل الجزء الثاني من العمل العديد من المفاجآت والتغيير في الشخصيات التي يقدمها نجوم العمل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.



في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

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