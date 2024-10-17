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شهر على الانتهاء من تصوير جودر 2 - أخبار كلمتك

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شهر على الانتهاء من تصوير جودر 2 - أخبار كلمتك

شهر على الانتهاء من تصوير جودر 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً -  يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل جودر2 تصوير أحداثه بين ديكورات العمل الرئيسية، ويتبقى ما يقرب من شهر على الانتهاء من تصوير العمل، وسوف يحمل الجزء الثاني من العمل العديد من المفاجآت والتغيير في الشخصيات التي يقدمها نجوم العمل.

 

أبطال مسلسل جودر 2

 مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.


في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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