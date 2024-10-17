ظهور عبير صبري للمرة الأولى في الحلقة 7 من مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - شهدت الحلقة 7 من مسلسل مطعم الحبايب، الظهور الأول للفنانة عبير صبري في المسلسل، حيث أطلت عبير خلال الحلقة بدون أن تتحدث فقط تنظر بحنين إلى أجواء مولد أم العواجز.

وبينما كانت تتأمل الأجواء يلفظ أبو المجد “بيومي فؤاد” وسامي مغاوري اسمها وهما ينظران إليها بتعجب ودهشة وحنين ويقولان “زينب!” ولكنها بالرغم من ذلك تبدو وكأنها في حالة سحر ولم تلتفت إليهما، ويبدو أن مغامرة جديدة ستبدأ في المسلسل بظهور عبير صبري وهذا المشهد كان تمهيدا لبداية قصتها.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.

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