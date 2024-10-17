مشاهير العرب - إيمان العاصي تنتهي من مسلسل «برغم القانون» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - تنتهي الفنانة إيمان العاصي، غدا الجمعة، من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل «برغم القانون»، مع عرض الحلقات الأخيرة من العمل على قناة ON، وينتهي باقي فريق عمل المسلسل من آخر المشاهد بعد غد السبت.

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون، في إطار دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

ضم مسلسل برغم القانون، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.