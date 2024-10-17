مشاهير العرب - 18 أكتوبر.. حمزة نمرة يستعد لحفله في نيو جيرسي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - يحيى الفنان حمزة نمرة، حفلا غنائيا ضمن جولة حفلاته في 2024 بولاية نيوجيرسي خلال الفترة المقبلة من الشهر الجاري، والذي من المفترض أن يقدم بها باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وكان حمزة نمرة، كشف عن تفاصيل حفله عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: 18 أكتوبر 2024، نيوجيرسي!!، سأراكم جميعًا بعد يومين. من سيأتي، بقي عدد قليل من المقاعد، لا يزال لديك الوقت لحجز مقاعدك الآن قبل نفادها».

آخر أعمال حمزة نمرة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال حمزة نمرة طرحه لأغنية استنوا شوية عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية استنوا شوية لـ حمزة نمرة، من كلمات فليبنو أحمد، وألحان حمزة نمرة، وإنتاج نمرة برودكشين.

وتضمنت كلمات أغنية استنوا شوية لـ حمزة نمرة الآتي: «هاتلي قعدة فيها اتنين، فضلوا مع بعض الأتنين، وكله في الأخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة، وكلها أحضان مطارات وكلها في حياة بعذ فترات، من زمان مواعيد فراقنا من زمان متحددة».

وفي وقت سابق، شارك حمزة نمرة، البوستر الرسمي للأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليه: «اغنيتي الجديدة "استنوا شوية" هتنزل يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر الساعة 7م بتوقيت القاهرة على كل منصات الموسيقى، متحمس وأكيد مستني اعرف رأيكم ايه».