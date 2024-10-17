مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل المداح 5 وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - مسلسل المداح 5.. يتشوق جمهور الفنان حمادة هلال، للجزء الخامس من مسلسل «المداح» والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز التفاصيل الخاصة بـ «المداح 5 وأبطاله.

تفاصيل مسلسل المداح 5

ومن المقرر أن يستكمل مسلسل «المداح 5 محاولات صابر، في التصدي للجن، حيث دارت أحداث الجزء الماضي، في إطار تشويقي، حول صابر، الذي يجد نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يدخل في مواجهة مع ملك الجن «قزح» (فتحي عبد الوهاب) باحث في الإعجاز القرآني، ويمر عبر بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، ويعرض المسلسل في 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل المداح 5

وانضم مؤخرا الفنان خالد الصاوي، لفريق عمل مسلسل المداح 5، ومن المقرر أن يجسد دور شيطان، كما ستشارك الفنانة غادة عادل، والتي ستجسد دور جنية جديدة تدخل في صراع مع الشيخ صابر، وذلك بجانب أبطال لجزء الماضي وهم: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

موعد بدء تصوير مسلسل المداح 5

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل مسلسل المداح 5، تصوير أولى مشاهده في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وينطلق التصوير بأكثر محافظة منها الجيزة والقاهرة والفيوم.