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مشاهير العرب - تقرير طبي يكشف عن تفاصيل مرض أحمد سعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تقرير طبي يكشف عن تفاصيل مرض أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تقرير طبي يكشف عن تفاصيل مرض أحمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - أحمد سعد.. أثار الفنان أحمد سعد قلقل جمهوره بعد كشفه خلال الساعات الماضية عن اعتذاره عن المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك بعد تعرضه لوعكةو صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل إحدى المشتشفيات عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

أحمد سعد

أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتتفاوت أسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية ما بين 350 جنيهًا كحد أدنى بحد أقصى 4 آلاف جنيه، كما تتفاوت أسعار التذاكر من حفل لآخر، وتشمل التذكرة حفلين غنائيين متتاليين في اليوم الواحد، وستقام الحفلات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً.

آخر أعمال أحمد سعد

وأطلق المطرب أحمد سعد، مؤخرًا، أجدد أعماله الغنائية التي تحمل اسم 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات أغنية 123 لـ أحمد سعد:

«أنا شفت كتير مأسي

ملهمش بر راسي

والظلم ماكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

أنا شفت كتير مأسي

ملهمش بر راسي

والظلم مكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

حصلي

1 2 3

أنا فاكر كل حاجة

خدوا مني كل حاجة

مسابوش ولا أي حاج».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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