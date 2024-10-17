عصام السقا صديق أحمد العوضي في فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:52 صباحاً - يشارك الفنان عصام السقا في مسلسل فهد البطل الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، ويلعب شخصية "ريكو" صديق فهد، وبينهما مواقف كوميدية.

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.



وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

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