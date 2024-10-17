مشاهير العرب - تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.. الموت يفجع ملك قورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - أعنلت الفنانة ملك قورة، خلال الساعات الماضية، عن وفاة جدتها، السيدة عواطف أحمد حسني، كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

موعد ومكان جنازة جدة ملك قورة

ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة جدة ملك قورة، اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم الأحد 20 أكتوبر بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب.

وفاة جدة ملك قورة

وكتبت ملك قورة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة».

آخر أعمال ملك قورة

وكان آخر اعمال ملك قورة، فيلم «جوازة توكسيك»، الذي يتم عرضه حاليا بدور السينما، وحقق نجاحا بين الجمهور.

ودارت أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

وشارك في فيلم «جوازة توكسيك» مجموعة من نجوم الفن أبرزهم تامر هجرس وليلى علوي، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين.