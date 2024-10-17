مشاهير العرب - «أخويا مات».. غادة إبراهيم تتصدر التريند بعد وفاة شقيقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - تصدرت الفنانة غادة إبراهيم، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها مساء أمس، الأربعاء وفاة شقيقها، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفاة شقيق غادة إبراهيم

وكتبت غادة إبراهيم، منشورا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: أخويا مات».

مرض شقيق غادة إبراهيم

وفي وقت سابق طالبت الفنانة غادة إبراهيم متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالدعاء لشقيقها الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية على إثرها تم حجزه بالعناية المركزة.

غادة إبراهيم وخلافها الأخير مع إلهام شاهين

كانت قد شهدت جنازة الفنان سمير صبري، التي شيعت، من مسجد الشرطة بالقاهرة في وقت سابق، مشادة كلامية بين إلهام شاهين وبوسي شلبي مع غادة إبراهيم، حسبما حكت الأخيرة في تصريحات إعلامية، حيث بدأت القصة عندما خرجت غادة إبراهيم منهارة من البكاء، أثناء تواجدها في الجنازة، وحكت قائلة: "فيه واحدة حقيرة قالت الفنانين ليهم باص.. أنا معايا عربيتي بس قلت نكون كلنا مع بعض يعني.. أول ما قربت لقيتها بتقول الباص اكتمل خلاص مفيش حد هيركب.. واحدة حيزبونة.. إلهام شلبي.. أنا صايمة.. حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها أصلًا.. وكلكم عارفينها.. هي وإلهام بنت سعاد.. ربنا حرمنا من سمير صبري المحترم وسايبلنا الناس الوحشة ترازي فينا وتقرفنا.. اللهم لا اعتراض".

آخر أعمال غادة إبراهيم

وكانت آخر أعمال غادة إبراهيم، هو فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، والذي عرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر 2024، وحصد العمل إيرادات عالية بدور العرض السينمائي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد إلى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

كما كانت الفنانة غادة إبراهيم، قد أعلنت خلال الفترة الماضية، عن خوضها تجربة الغناء للمرة الأولى من خلال أغنية «كاريزماتك» من كلمات حمدي نوار وألحان وتوزيع فادى نجيب، وقدمت غادة عدد من الأغاني في أعمالها المسرحية، منها مسرحية «مجلس العقلاء» تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولي.