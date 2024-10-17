طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - كريم فهمي يكشف ملامح شخصيته في مسلسل 220 يوم» بهذه الطريقة (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - كريم فهمي يكشف ملامح شخصيته في مسلسل 220 يوم» بهذه الطريقة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم فهمي يكشف ملامح شخصيته في مسلسل 220 يوم» بهذه الطريقة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - كشف الفنان كريم فهمي، للمتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن ملامح شخصيته ضمن أحداث مسلسل 220 يوم، الذي من المقرر انطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وشارك كريم فهمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، يكشف من خلاله عن شخصيته في مسلسل 220 للجمهور، قائلا: «دي صفحتي الرسمية والوحيدة على الفيسبوك، استنوا مفاجآت كتيرة الفترة اللي جاية، وهستناكم تخمنوا إيه حكاية الآيس كاب؟.

أحداث مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل 220 يوم»، في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم، مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم، كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، مايان السيد، لينا صوفيا، ميرا دياب، من تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

كريم فهمي في موسم رمضان 2025

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي، للمشاركة في موسم رمضان 2025 بمسلسل وتقابل حبيب بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، للمرة الثانية، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً
كريم فهمي يظهر حليق الرأس في حفل زفاف فاطمة عادل.. ما القصة؟

بعد «ونحب تاني ليه».. كريم فهمي وياسمين عبد العزيز يجتمعان في عمل فني جديد

كريم فهمي وميرهان حسين أول الحاضرين بـ حفل زفاف ياسمين رئيس

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق