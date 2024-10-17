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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ مسلسل إش إش لـ مي عمر وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ مسلسل إش إش لـ مي عمر وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القصة الكاملة لـ مسلسل إش إش لـ مي عمر وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - تطل الفنانة مي عمر على جمهورها في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل إش إش، وذلك بعد نجاح مسلسلها «نعمة الأفوكاتو» خلال سباق رمضان الماضي.

وجاء دور مي عمر، خلال أحداث مسلسل إش إش بعيد كل البعد عن الأدوار التي سبق وأن قدمتها، حيث تجسد خلال المسلسل دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة، وتدور أحداثه فيي إطار اجتماعي تشويقي، ومؤخرا كشف محمد سامي عن انتهائه من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل إش إِش

يضم مسلسل إش إش، في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال مي عمر

ويشار أن فيلم الغربان كان آخر أعمال الفنانة مي عمر ومن المقرر طرحه خلال الفنرة المقبلة، وهو من وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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