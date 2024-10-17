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مشاهير العرب - «كانت أعظم أم وجدة».. ملك قورة تعلن وفاة جدتها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كانت أعظم أم وجدة».. ملك قورة تعلن وفاة جدتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كانت أعظم أم وجدة».. ملك قورة تعلن وفاة جدتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - أعلنت الفنانةملك قورة، منذ قليل، عن وفاة جدتها، طالبة من الجمهور الدعاء لها.

وكتبت ملك قورة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة».

ملك قورة

حقيقة زواج ملك قورة

وردت الفنانة ملك قورة، على أنباء زواجها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها في فوتوسيشن، وهي ترتدي فستان زفاف.

تصريحات ملك قورة

وأوضحت ملك قورة، سبب ظهورها بفستان زفاف، خلال الفترة الماضية، قائلة: «كان سيشن لكافر مجلة بس الناس خدته وعملوا منه موضوع، وانبسطت بردود فعل الجمهور وحسيت قد إيه الناس بتحبني وإني بنتهم أو أختهم خلوني عايزة أتجوز، الفانز أهلي وأكيد هعرفهم وبعد اللي شوفته بقيت بقول للناس أنا نفسي أعزم كل واحد باركلي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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