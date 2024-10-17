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مشاهير العرب - تفاصيل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية الـ32 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية الـ32 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية الـ32 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - تستكمل الفنانة اللبنانية عبير نعمة سادس ليالي حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول حفل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 32، تستعرض كلمتك لكم كل ما تحتاج معرفته عن حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية اليوم الأربعاء.

الفنانة عبير نعمة

تفاصيل حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية الـ 32

ومن المقرر أن ينطلق حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 8 مساء، بقيادة المياسترو أحمد عامر، كما يصحبها فقرات عديدة، وقد تقدم خلالها باقة من أفضل أعمالها الغنائية.

الفنانة عبير نعمة

نفاذ تذاكر حفل عبير نعمة

وقبل ساعات من انطلاقة حفل عبير نعمة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثانية والثلاثون، رفعت شعار كامل العدد، حيث حرص قطاع كبير من الجمهور على حضور الحفل.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 32، ما بين 300 جنيها للحد الأدني، و2500 لفئة الـVIP، ويمكنك حجزها من خلال الموقع الرسمي لـ«تذكرتي».

عبير نعمة

أبرز المعلومات عن عبير نعمة

وتعد الفنانة عبير نعمة، من مواليد مايو 1980، بإحدى الضواحي في لبنان، ودرست الموسيقى في جامعة الروح القدس في لبنان، حيث حصلت على دبلوم في الغناء الشرقي بدرجة امتياز، حصلت على عدة جوائز خلال مسيرتها الفنية، من بينها لقب أفضل مغنية لبنانية، لديها قدرة على الغناء بأكثر من 27 لغة، أبرزهم، العربية، الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية، الأرمنية، والآرامية، إضافةً إلى إتقانها للغناء بالأذربيجانية، الهندية، الصينية، والأمازيغية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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