مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 7، أحمد مالك وهدى المفتي يعترفان بحبهما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:17 صباحاً - دارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 7 حول حلول موعد مولد أم العواجز وتكشف المقدمة الخاصة بالمسلسل عن إحدى الوديدات اللاتي كانت تتمنى شراء حمص مسكر ولجأت إلى أم العواجز وأخبرتها عن أمنيتها وأنها ستظل سرا بينهما، وفي أحد الأيام تستيقظ تلك الوديدة وتجد “قرطاس” يوميا ولكن هذه الهبة منعت حينما أفشت وديدة سرها هي وأم العواجز مع شقيقتها، ومنذ هذا اليوم أصبحت لا تسامح أبدا في إفشاء السر.

لذا حينما استغلت وديدة أبو المجد عودة مطعم الحبايب إلى مجده بعدما حضر إليه “انفلونسر” شهير وتمتع بالطعام وعادت هي الأخرى إلى عالم “اللايفات” وأفشت سر إحدى وصفات الكتاب السحري حجبت عنها الوصفات كما أن الوصفة كانت نتيجتها سيئة على غير العادة وحينما شعرت وديدة أن الوصفات منعت عنها باتت ليلتها في المطعم حزينة.

حينما يأتي إليها صبحي في الصباح يتحدث معها بصراحة وأنها تغيرت فجأة وتخلت عن المطبخ وطلب منها التفكير فيما تريد حقا وأعترف لها بوجود مشاعر لديه تجاهها، وفجأة تعود الوصفات للكتاب وتظهر وصفة جديدة تطلب تقديم طعام لرواد مولد أم العواجز.

وبالفعل يشارك كل الموجودين في مطعم الحبايب وعلى رأسهم الشيف أبو المجد في تقديم الطعام للمريدين، بينما تتمتع وديدة برفقة صبحي في أرجاء المولد.

ويظهر فجأة شخص غريب “محمود البزاوي” ويطلب من غالية الزواج ويراقبها في كل خطواتها وتشجعها وديدة على منحه فرصة، ويتعرف الثنائي على بعضهما البعض خاصة بعدما ساعد هذا الشخص في إعادة حقيبة وديدة بعدما سرقها أحد الأطفال في المولد، ويتم الكشف عن أن اسمه هو سليمان وأنه معلم لغة عربية.

وبينما كانت ديدي تراقب حلقة الذكر برفقة صبحي تعترف له أنها أيضا تكن له مشاعر.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.

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