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ليام باين تنبأ بوفاته قبل أيام من سقوطه من شرفة الفندق (فيديو) - أخبار كلمتك

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ليام باين تنبأ بوفاته قبل أيام من سقوطه من شرفة الفندق (فيديو) - أخبار كلمتك

ليام باين تنبأ بوفاته قبل أيام من سقوطه من شرفة الفندق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 07:20 صباحاً - وفاة ليام باين، تحدثت مايا هنري، خطيبة ليام باين السابقة، مؤخرًا عن الصحة العقلية، لليام وفصَّلت محادثاتهما، حيث قالت إن ليام أخبرها إنه "ليس على ما يرام"، ويعتقد أنه سيموت قريبًا.

ونشرت مايا مقطع الفيديو، على تيك توك في أوائل أكتوبر الجاري، موضحة، إن ليام ظل يرسل لها الرسائل حتى بعد سنوات من انفصالهما في عام 2022، وشرحت في الفيديو بالتفصيل بعض المحادثات التي قالت إنها أجرتها مع ليام قبل وفاته.


وقالت مايا، إن ليام كان يقول لها: “سوف أموت.. أنا لست على ما يرام.. أعتقد أنني لن أبقى هنا لفترة أطول”.

 وأضافت مايا: “حاولت أن أحصل له على المساعدة لكنه لم يتقبلها”.


وفاة عضو فرقة One Direction السابق

توفي المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

صورة لـ ليام بعد سقوطه
صورة لـ ليام بعد سقوطه

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق،  وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

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وأكد الشهود، إن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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