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صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها - أخبار كلمتك

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صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها - أخبار كلمتك

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 06:48 صباحاً - وفاة ليام باين، نشرت منذ قليل صور صادمة، للغرفة الفندقية، التي سقط من شرفتها، المغني ليام باين.

ورصدت الصور، كسرًا وتبعثر محتويات الغرفة، بشكل كبير ومريب، وكسر شاشة التلفاز الموجود بها، بالإضافة لوجود خمور يعتقد أن ليام كان يشربها قبل وفاته.

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وفاة عضو فرقة One Direction السابق

توفي المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز الـ 31 عامًا، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

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تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

صورة لـ ليام بعد سقوطه
صورة لـ ليام بعد سقوطه

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق،  وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

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وأكد الشهود، إن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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