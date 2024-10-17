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أصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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أصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:42ص) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر  وما تيسر من سورة الصافات 10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سور المطففين/ الانشقاق/ البروج  30 ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد / وما تيسر من سورة الحج 30 ق.


09:48 الختمة المجودة (ص تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سورة يونس 15 ق.


50: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  الخضر أحمد مصطفى  وما تيسر من سورالبروج/الطارق/ الأعلى  15ق.


12:06قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور  المرسلات/النبأ/ الإنشقاق / البلد  27ق.


12:45: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حماد  وما تيسر من سورة طه  30ق.


13:51 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  صلاح يوسف  وماتيسر من سورة فاطر 30ق.


31: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسر من  سورة الرحمن  15ق.


أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة دمحمد سعيد عرام   5ق الساعة 16:00، ومصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورتى الكهف/ مريم  29 ق. 


18:27( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار / وماتيسرمن سورة الفرقان   30 ق.


19:01قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 15ق.


19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد هليل وماتيسرمن سورتى القلم/ الحاقة 30 ق.


20:19 بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج / وما تيسر من سورة البقرة   15ق.


21:30قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد الليثى وما تيسر من سورة المائدة   30 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى / وماتيسرمن سورة يوسف 42 ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  عبدالواحد زكى راضى وماتيسرمن سورتى النحل/ الإسراء 44 ق.


01:34بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان  وماتيسرمن سورة  آل عمران  15 ق.


02:22بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة النساء  15 ق.


04:12بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسرمن سورة الرعد  25 ق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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