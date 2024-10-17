أصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:42ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور المطففين/ الانشقاق/ البروج 30 ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد / وما تيسر من سورة الحج 30 ق.



09:48 الختمة المجودة (ص تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وماتيسرمن سورة يونس 15 ق.



50: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورالبروج/الطارق/ الأعلى 15ق.



12:06قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور المرسلات/النبأ/ الإنشقاق / البلد 27ق.



12:45: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورة طه 30ق.



13:51 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ صلاح يوسف وماتيسر من سورة فاطر 30ق.



31: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة الرحمن 15ق.



أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة دمحمد سعيد عرام 5ق الساعة 16:00، ومصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورتى الكهف/ مريم 29 ق.



18:27( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار / وماتيسرمن سورة الفرقان 30 ق.



19:01قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 15ق.



19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وماتيسرمن سورتى القلم/ الحاقة 30 ق.



20:19 بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج / وما تيسر من سورة البقرة 15ق.



21:30قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة المائدة 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى / وماتيسرمن سورة يوسف 42 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالواحد زكى راضى وماتيسرمن سورتى النحل/ الإسراء 44 ق.



01:34بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان وماتيسرمن سورة آل عمران 15 ق.



02:22بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة النساء 15 ق.



04:12بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسرمن سورة الرعد 25 ق.

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