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مشاهير العرب - محمد يوسف يعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد يوسف يعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد يوسف يعرب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل مطعم الحبايب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - أعرب الفنان محمد يوسف، عن سعادته بالمشاركته كضيف شرف خلال مسلسل مطعم الحبايب، بطولة الفنان أحمد مالك، الذي حقق نجاح كبير فور طرح أولى حلقاته خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية.

ونشر «يوسف» صورة من كواليس تصوير مشاهده في المسلسل وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا:«كانوا يومين عسل مع كرو أجمل ما يكون بحبكم جدا».

محمد يوسف

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

وضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

كما تدور قصة مسلسل مطعم الحبايب، في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد، «بيومي فؤاد» الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي «أحمد مالك» شاب يعمل على عربية «كبدة».

ويرفض صبحي العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في «مطعم الحبايب» ويكون فريق عمل خاص.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب

وتذاع حلقات مسلسل مطعم الحبايب بطولة أحمد مالك، عبر منصة شاهد بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، حيث يتم عرض الحلقات من الخميس للسبت في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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