مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أبرز النجوم التي غابت عن المشاركة في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. قصة مسلسل العتاولة 2 وعدد الحلقات

يخوض الفنان أحمد السقا سباق مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل «العتاولة 2، وكان قد حقق الجزء الأول من المسلسل نجاح فني وجماهيري كبير خلال فترة عرضه في رمضان 2024، حيث تصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته.

مسلسل العتاولة الجزء الثاني

وأعلن المخرج أحمد خالد موسى في شهر أبريل الماضي عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وصورة أخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: «العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو».

ويذكر أن مسلسل العتاولة 2 شهد غياب عدد من نجوم الجزء الأول أبرزهم مي كساب وفريدة سيف النصر كما أنه شهد أنضمام نجوم جدد ابرزهم الفنانة فيفي عبدة.

ومن جانبها علقت الفنانة فريدة سيف النصر على أنباء اختيار الفنانة فيفي عبده للمشاركة في مسلسل العتاولة الجزء الثاني، المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2025.

وكتبت «سيف النصر» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إيه الحلاوة دي يا جامدين، بجد هايل وعظيم، فوفا جميلة مع أحمد خالد وأحمد السقا والوزان هايليقوا على بعض جدًا، خمسة إمواه، مبروك».

وأضافت: «شكلها شبههم ممكن تنفع قريبة أو أم.. ماجابوش واحدة شكلها خواجة مثلًا وبجد ربنا يوفق الكل».

أبطال مسلسل العتاولة

ضم مسلسل العتاولة عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف.

والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.