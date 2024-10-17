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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - مسلسل برغم القانون الحلقة 24.. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون من بطولة النجمة إيمان العاصي، وخاصة بعد تصاعد الأحداث الحلقة الماضية في إطار تشويقي مثير، حيث يتفق أكرم وسوسن ضد ليلي بعد مساومات تحدث بينهما.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول موعد عرض مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون.

مسلسل برغم القانون

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 24

وتعرض الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي، في تمام الساعة الـ 7.5 مساء، اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 أكتوبر، من خلال شاشة ON.

حيث يعرض من الأحد لـ الخميس بهذا الموعد عبر شاشة ON، والإعادة الأولى له في تمام الساعة 1.15 صباحا، وأما عن الإعادة الثانية ففي تمام الساعة 11.30 صباح اليوم التالي.

ويذاع مسلسل برغم القانون على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباح اليوم الذي يليه، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

يشار إلى أن مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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