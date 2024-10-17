مشاهير العرب - شريف سلامة يوجه رسالة لجمهوره عن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - أعرب الفنان شريف سلامة ، عن تحمسه الكبير لعرض الجزء الثالث من مسلسله «كامل العدد» الذي يخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد إطلاعه سيناريو العمل.

وأكد شريف سلامة، خلال لقائه ببرنامج «عرب وود» الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، سيكون مفاجئة للجمهور قائلًا: «هتشوفوا مفاجآت.. أنا في الورق حسيت أحاسيس حلوة أوي، وبقول للي هيتفرج على الجزء التالت اتبسطوا، لأن أنا اتبسطت وعندي حماس رهيب جدًا، ومسؤولية كبيرة إن إحنا كل ما بننجح لازم نجتهد أكتر، فاستنوا مفاجآت حلوة».

تفاصيل مسلسل كامل العدد

ويأتي الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الثاني للمسلسل خلال فترة عرضه ضمن مارثون رمضان 2024.

ويضم مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، عددًا من نجوم الفن أبرزهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام.

والمسسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد+1 في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.