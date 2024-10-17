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مشاهير العرب - شريف سلامة يوجه رسالة لجمهوره عن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شريف سلامة يوجه رسالة لجمهوره عن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف سلامة يوجه رسالة لجمهوره عن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - أعرب الفنان شريف سلامة ، عن تحمسه الكبير لعرض الجزء الثالث من مسلسله «كامل العدد» الذي يخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد إطلاعه سيناريو العمل.

وأكد شريف سلامة، خلال لقائه ببرنامج «عرب وود» الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، سيكون مفاجئة للجمهور قائلًا: «هتشوفوا مفاجآت.. أنا في الورق حسيت أحاسيس حلوة أوي، وبقول للي هيتفرج على الجزء التالت اتبسطوا، لأن أنا اتبسطت وعندي حماس رهيب جدًا، ومسؤولية كبيرة إن إحنا كل ما بننجح لازم نجتهد أكتر، فاستنوا مفاجآت حلوة».

تفاصيل مسلسل كامل العدد

ويأتي الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الثاني للمسلسل خلال فترة عرضه ضمن مارثون رمضان 2024.

ويضم مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، عددًا من نجوم الفن أبرزهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام.

والمسسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

ودارت أحداث مسلسل كامل العدد+1 في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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