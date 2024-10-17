مشاهير العرب - بكلمات مؤثرة.. ميريت عمر الحريري تحيي الذكرى الـ13 لوفاة والدها (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - أحيت الفنانة ميريت عمر الحريري، الذكرى الـ 13 لوفاة والدها عمر الحريري، بكلمات مؤثرة.

وشاركت ميريت الحريري، صورة للراحل عمر الحريري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: «الذكرى 13 لرحيل والدي الفنان القدير / عمر الحريري، 16 أكتوبر 2011، ورحلة طويلة فنيه من عام 1947 حتى 2011.

وتابعت: 64 عامًا لم يتوقف يوم عن العطاء، سواء مسرح، إذاعة، سينما، تلفزيون، ترك إرث عظيم يتعلم منه الأجيال، ترك ارث فني و انساني، سيرته عطره فنياً و اجتماعياً و انسانياً، لم يُغضب أحد على مدار مشواره الطويل، بالعكس كان قدوه حسنه لزملاءه».

وأضافت: كان ابناً بارًا بعائلته، وأب و صديق و حبيب و سند، رحل عنا بجسده و ترك سيره عطره و أعمال خالده، الله يرحمك يابويا».

عمر الحريري

ولد عمر الحريري في 12 فبراير عام 1926، ونشأ في بيت يعشق الفن، حيث كان والده يصطحبه لحضور العروض المسرحية لكبار الفنانيين، وهو ما زرع بداخله حبًا كبيرًا للفن، بدأت أولى خطواته نحو التمثيل منذ صغره، حيث شارك في فيلمه الأول " سلامة في خير" عام 1937 وعمره لا يتجاوز 11 عامًا.

وحصل الحريري على أول بطولة مطلقة 1955 في فيلم " أغلى من عيني"، وتألق في مجموعة من الأفلام الشهيرة مثل " الوسادة الخالية" و «معالي الوزير»، ولم تقتصر أعماله على السينما فقط، ولكنه ترك بصمة في المسرح بمشاركته في مسرحيات مع عادل إمام مثل " شاهد مشافش حاجه، الواد سيد الشغال.